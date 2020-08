Francesca Ferragni condivide una foto con le sorelle tutte in bianco, sono meravigliose

Visualizza questo post su Instagram Sisterhood 😍🤍 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 25 Ago 2020 alle ore 10:45 PDT

Le sorelle Ferragni si trovano in Sardegna per le vacanza estive. Francesca condivide uno scatto con le sorelle a bordo di una barca, tutte e tre indossano un costume bianco. Valentina indossa un meraviglioso modello intero di Chanel, mentre le sorelle indossano un bikini più semplice. Francesca Ferragni mette come didascalia sotto la foto, Sisterhood che vuol dire Sorellanza se lo traduciamo letteralmente. Sicuramente sono un bel trio di sorelle, si vede che hanno un bel rapporto e sono unite tra loro. Tutte e tre hanno condiviso la foto sui loro profili Instagram.

Tre sorelle di successo, Chiara Ferragni di cui non sono necessarie presentazioni, data la fama smisurata che ha raggiunto in questi anni. Poi c’è la piccola Valentina, che sta seguendo le orme della sorella Chiara per diventare un’importante Influencer e fashion blogger. Si sta facendo strada con la spinta della sorella, ma direi che sta funzionando bene visto il suo successo su Instagram. La giovane infatti vanta 3,5 milioni di follower. Ed ha già ottenuto una copertina su uno dei giornali femminili più letti, Grazia.

Francesca Ferragni, la sorella che non ha seguito la strada delle altre

Visualizza questo post su Instagram 🤩🎓❤️ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 18 Giu 2020 alle ore 8:18 PDT

Francesca Ferragni, è tra le tre sorelle la meno famosa. Ha deciso di seguire una strada diversa dalle altre due, la strada si suo padre che è un dentista. Pertanto dopo la maturità, Francesca si iscrive all’Università a Milano dove consegue la laurea in odontoiatria e protesi dentale. Finiti gli studi va a lavorare immediatamente nello studio del padre. Francesca è un esempio per molti giovani che provengono da famiglie benestanti. Nonostante tutti gli agi che avrebbe potuto avere anche se non si fosse laureata e non fosse andata a lavorare, Francesca ha comunque deciso di rimboccarsi le maniche ed affermarsi nel suo ambito di lavoro. Così da poter avere la sua indipendenza economica e anche la sua indipendenza professionale.

Visualizza questo post su Instagram Amore mio ❤️ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 22 Ago 2020 alle ore 1:41 PDT

Francesca inoltre ha un profilo Instagram molto seguito, nonostante non sia quella la sua professione. Infatti il suo profilo vanta 1,1 milione di follower. La giovane dentista è fidanzata anche da 10 anni con il membro di una band Rock, Riccardo Nicoletta. I due amano viaggiare insieme e condividere momenti di felicità sui social.

