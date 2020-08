“Nuda”, il nuovo album di Annalisa: rivelate copertina e collaborazioni

Annalisa annuncia finalmente l’uscita del tanto atteso nuovo album e ne rivela la copertina: quando potremo ascoltarlo e le collaborazioni presenti

Si intitola “Nuda” il nuovo album di Annalisa che potremo ascoltare dal 18 Settembre. Si tratta del settimo progetto discografico dopo “Bye Bye” pubblicato nel 2018. Il disco è stato anticipato dall’uscita di due singoli: “Vento sulla luna” e “Houseparty“, rilasciato durante i mesi di lockdown. Le tracce del disco saranno tredici e oltre ad averne annunciate i titoli la cantante ha presentato al pubblico le quattro collaborazioni presenti. Annalisa ha rivelato anche la copertina e cosa rappresenta per lei questo nuovo disco.

LEGGI ANCHE -> Irama annuncia la nuova tracklist con un video esplosivo

Tracklist e copertina di “Nuda”

Oltre alla già nota collaborazione con il rapper Rkomi, l’album comprende altri tre ospiti d’onore. Annalisa duetterà insieme a J-Ax nella traccia “Romantina” e con Chadia Rodriguez in “Principessa“. Ad aprire e chiudere il disco saranno due brani dai quali prende il titolo l’album. La prima traccia è infatti “Nuda“, l’ultima risulta invece un acronimo: “N.U.D.A” ovvero “Nascere umani diventare animali“. Il pezzo vede la presenza di Achille Lauro con il quale Annalisa ha duettato sul palco del Festival di Sanremo, regalando al pubblico un’emozionante esibizione del brano di Mia Martini “Gli uomini non cambiano“.

LEGGI ANCHE -> Britney Spears al tribunale: “Non voglio più mio padre come tutore”

La tracklist è composta anche dai brani inediti “Tsunami“, “Cena di Natale“, “Bonsai“, “Piove col sole“, “Graffiti“, “D’oro” e “A te cosa piace fare“. La copertina vede Annalisa al centro di una serie di scritte che riportano i nomi dei brani e alcune frasi tratte da essi.

La scelta del titolo non appare casuale, Annalisa sembra infatti volersi mettere a nudo mostrando le proprie fragilità in questo nuovo progetto. “Penso sia molto più difficile spogliarsi dei filtri, delle costruzioni, delle pose, piuttosto che dei vestiti” ha dichiarato. “Penso che sia importante osservarsi, farsi domande. Penso che mi piace la verità nelle canzoni, nelle storie“, continua, per poi dare una piccola anteprima di quello che potremo ascoltare in “Nuda“. “Non ho risparmiato nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità“. Un album che vuole mostrare Annalisa a 360°.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter