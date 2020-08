Irama annuncia la nuova tracklist con un VIDEO esplosivo. Boom di like

Si chiamerà “Crepe” e conterrà ben sette canzoni, di cui cinque inediti: Irama annuncia la tracklist del nuovo album con un video esplosivo.

Dopo il lungo stop dovuto alla quarantena, il mondo della musica sta finalmente tornando a carburare e sono sempre più numerosi i cantanti che condividono i brani composti durante i difficili mesi del lockdown. Irama era già tornato con Milano, un singolo dai toni morbidi, realizzato in collaborazione con Francesco Sarcina. Nonostante la tematica tendenzialmente intimista, che nulla aveva a che vedere con la pandemia in atto, il singolo voleva essere un tributo alla città più colpita d’Italia, nella quale il giovane cantante monzese ha lasciato ormai da anni il cuore. Qualche giorno fa è poi arrivato l’annuncio di “Crepe”, l’EP (in uscita il 28 agosto), che conterrà due singoli già ampiamente conosciuti e cinque canzoni inedite. Per annunciare la tracklist, Irama ha condiviso un video che lo ritrae vestito di bianco, in mezzo ad una folla danzante. Di sottofondo, una voce maschile scandisce i nomi delle tracce. Scorrete verso il basso per vederlo!

Irama, la tracklist di “Crepe”

Di seguito, tutte le tracce del nuovo album di Irama:

Crepe Bazooka Mediterranea Flow Arrogante Eh mama eh Dedicato a te

Come si può constatare, due delle canzoni contenute in “Crepe” sono già ampiamente note ad una platea che va ben oltre il consueto pubblico del cantante. Arrogante e Mediterranea, infatti, sono state due delle hit più ascoltate delle ultime estati.

Riguardo alle altre tracce, ciò che si sa da alcune indiscrezioni è che una di queste nasce da influenze della musica spagnola, mentre la chiusura sarà acustica. Per tutto il resto, bisognerà attendere il 28 agosto.

