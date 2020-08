Alba Parietti solo con intimo: microslip da vietato ai minori – FOTO

La showgirl Alba Parietti ha condiviso uno scatto vestita solo con un completino intimo, slip e reggiseno neri lasciando tutti i suoi follower a bocca aperta

Alba Parietti è solita stupire i fan con belle fotografie, ultimamente delle sue vacanze. Questa volta la showgirl si è superata pubblicando un’immagine amarcord di ben dieci anni fa quando aveva 49 anni. Appare vestita solo con un completino intimo, slip e reggiseno neri con motivi bianchi, un fisico avvenente e un’espressione sensuale. Negli ultimi giorni c’è stato un forte botta e risposta tra la Parietti ed Eleonora Brigliadori su Instagram. L’attrice se l’è presa in maniera molto volgare con la ex collega rea secondo lei di un post che aveva pubblicando precedentemente in cui si lamentava per la mancanza di test per il Covid all’aeroporto di Milano Malpensa dov’è atterrata dal suo viaggio a Ibiza. Colei che una volta era un’annunciatrice televisiva le ha dedicato queste disdicevoli parole: “è danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica. Ma dov’è il problema? Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio… quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo…” e ancora altre parole avvelenate sulla chirurgia estetica. Ma la reazione di Alba non è tardata ad arrivare.

La replica di Alba Parietti a Eleonora Brigliadori