Covid19. Boom di contagi ma è realmente così? Cosa dicono i dati

Covid19. Da settimane ormai assistiamo ad un bombardamento mediatico che informa su incremento dei contagi dalla fine del lockdown. Scopriamo qual è la verità

Da diversi giorni ormai stiamo assistendo ad una divulgazione pressante di notizie che ci informano che il numero dei contagi di Coronavirus nel nostro Paese è fortemente in crescita.

Complici la stagione estiva e un buon flusso turistico (anche dall’estero) e il sentimento diffuso di ritornare a vecchie abitudini, spesso le norme di sicurezza vengono dimenticate o sottovalutate. E’ la sensazione di sentirsi sempre al sicuro o l’idea che sia un problema che riguarda gli altri, non noi in prima persona, a giocare un ruolo determinante per la nostra salute.

Ma è davvero così? Cosa dicono i dati al riguardo?

Covid19. Cosa dicono i dati degli ultimi giorni

Ieri, mercoledì 26 agosto, sono stati fatti in Italia 93.529 tamponi, il numero più alto mai fatto dall’inizio della pandemia. Sono risultati positivi 1367 persone, record dal 7 maggio scorso quando risultarono invece 1.401 contagiati nuovi su 70.359 tamponi fatti, solo 13.665 persone furono però realmente testate.

Quindi sembra effettivamente che il numero dei positivi sia in crescita quando negli scorsi giorni si era fermato sotto le mille unità.

La variabile determinante risulta essere ovviamente la quantità dei tamponi effettuati ma anche il numero di persone realmente testato nell’arco di 24 ore.

Per farci un’idea: il rapporto attuale tra positivi e tamponi è 1,5%; tra positivi e persone realmente testate è 2,35%. Mentre il 7 maggio scorso i dati erano ben diversi. Il rapporto tra positivi e tamponi fu del 1,9%; tra positivi e persone realmente testate addirittura era il 10% .

E’ comunque rilevabile il dato che conferma che dal 19 agosto scorso i casi di contagi sono effettivamente in aumento: il rapporto tra positivi e tamponi totali giornalieri si assestava intorno all’ 1%, dal 24 agosto (in cui si ha avuto il picco), siamo sopra il 2%.

Ecco tutte le percentuali giorno per giorno a ritroso:

26 agosto

1367 positivi su 93.529 tamponi (1,5%) e 58.054 persone testate (2,35%)

25 agosto

878 positivi su 72.341 tamponi (1,2%) e 45.798 persone testate (1,92%).

24 agosto

953 positivi su 45.914 tamponi (2,1%) e 33.358 persone testate (2,86%).

23 agosto

1209 positivi su 67.371 tamponi (1,8%) e 47.463 persone testate (2,54%).

22 agosto

1071 positivi su 77.674 tamponi (1,4%) e 46.613 persone testate (2,3%).

21 agosto

947 positivi su 71.996 tamponi (1,3%) e 44.943 persone testate (2,11%).

20 agosto

840 positivi su 77.442 tamponi (1,1%) e 49.662 persone testate (1,69%).

19 agosto

642 positivi su 71.095 tamponi (0,9%) e 41.290 persone testate (1,55%).

