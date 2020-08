Georgina Rodriguez, fisico statuario e posa alla moda: un colpo alla Ronaldo – FOTO

Rigorosamente fantastica la nostra Georgina Rodriguez. La diva sudamericana, compagna di CR7 si esibisce come una principessa… sul castello

Sono giorni frenetici quelli che accompagnano Georgina Rodriguez a coltivare il sogno di diventare la ragazza più gettonata sui social. L’obiettivo è quasi raggiunto con oltre 20 milioni di followers, vaganti tra le pagine Instagram del suo profilo personale.

La scuola di Cristiano Ronaldo insegna e fa esultare all’ennesima potenza chiunque riceve insegnamenti. Il portoghese è ormai un’azienda fisica, alla portata dei più grandi brand d’Europa, mentre la fidanzata Georgina sta impegnandosi a dare il suo florido contributo per rendere il pensiero, una realtà ancora più solida.

Se il cinque volte pallone d’oro continua a trascinare a suon di colpi da fenomeno il suo stile di gioco sul campo, Georgina Rodriguez compensa a pieni voti, portando a casa l’ennesimo trofeo di bellezza internazionale.

Un colpo ad effetto, proprio come le esibizioni di Ronaldo, per la 26 enne che non fa mancare proprio nulla ai suoi fan, in trepida attesa di un’altra mossa vincente e di gran lusso mediatico.

LEGGI ANCHE —–> Sabrina Salerno esagerata: il seno straborda, esce tutto – FOTO

Georgina Rodriguez d’incanto biancheggia sovente sul castello degli imperatori: regina di bellezza in azione