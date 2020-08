Benedetta Parodi al mare si riposa dalla tv, in costume è fantastica

Benedetta Parodi si gode le vacanza al mare, in costume è formidabile

Visualizza questo post su Instagram Dai Diego, facci una foto! Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 21 Ago 2020 alle ore 5:50 PDT

Benedetta Parodi in attesa di tornare a lavorare con la nuova stagione televisiva, si prende il sole nella bellissima Sardegna. La conduttrice di Bake Off Italia recentemente non si è fermata un’attimo sul lavoro. Infatti a causa del lockdown, le registrazioni del programma hanno subito rallentamenti importanti. Pertanto quando è stato di nuovo possibile registrare le puntate, c’era pochissimo tempo per recuperare il lavoro perso e dunque le riprese non davano un attimo di pausa alla conduttrice.

Finalmente però ora si è riunita alla famiglia che già si trovava in Sardegna ad attenderla. Ora può godersi il mare e il riposo meritato, e la cucina la vedrà solo nel privato se vorrà. Lei stessa condivide foto mentre è al mare e appare con un fisico perfettamente in linea, merito anche della giusta alimentazione che sicuramente lei segue. Nelle stories poi la Parodi ammette che si sta proprio rilassando, infatti non fa nulla va in spiaggia tutto il giorno, legge e mangia.

Un nuovo appuntamento sullo schermo con Benedetta Parodi

La Parodi apparirà anche su La7 nella prossima stagione televisiva. Sulla rete andrà in onda un nuovo format, “Senti chi Mangia” e sarà lei la conduttrice. Ci sarà da giudicare chef alle prime armi il cui compito infatti è imparare a cucinare e non mostrare il proprio talento, come accade negli altri cooking show. Al fianco di Benedetta, ci saranno due chef professionisti Felix lo Basso ed Eugenio Boer. I due dirigeranno i concorrenti da casa con auricolari e monitor a disposizione, per aiutarli nella preparazione dei piatti.

Il giudice che avrà il compito di assaggiare queste pietanze sarà il critico gastronomico dell’Espresso Andrea Grignaffini. Un nuovo compito per la conduttrice dunque, ma siamo sicuri che sarà grandiosa come sempre.

