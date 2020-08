Cameriere preso a morsi: aveva chiesto ai clienti di indossare le mascherine

Spagna. Il cameriere chiede ai clienti di indossare la mascherina: i due lo prendono a morsi. Arrestati e multati in un bar di Sabinanigo.

Un cameriere è stato aggredito per aver chiesto ai clienti di rispettare le norme sanitarie. É successo in un bar di Sabinanigo, città in provincia di Huesca, Spagna. La polizia locale e la Guardia civile sono intervenute per metter ordine: anche gli agenti sono stati aggrediti.

Secondo quanto riferito dai media locali, il cameriere avrebbe chiesto ripetutamente ai due clienti, di 49 e 51 anni, di indossare la mascherina mentre non stavano consumando le pietanze.

Leggi anche –> Malore improvviso in casa: ragazzo muore sotto gli occhi dei genitori

Aggredito e preso a morsi

I due, all’ennesima richiesta del lavoratore, hanno reagito malamente. Prima hanno aggredito verbalmente il povero cameriere, poi sono passati alle mani, fino a prenderlo a morsi.

I presenti hanno avvertito le autorità: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e della Guardia civile.

Ma l’intervento della polizia non è bastato a calmare gli animi. Di tutta risposta i due hanno opposto resistenza, ferendo lievemente un agente. Infine, sono stati arrestati.

Leggi anche –> Lutto nel mondo del calcio: allenatore stroncato da un malore dopo un bagno in piscina

Secondo quanto riportato dalla Guardia civile, i detenuti sono poi comparsi davanti al giudice, accusati di pubblica resistenza, disobbedienza e lesioni. Non solo. Gli uomini sono stati anche multati per non aver rispettato le norme igenico – sanitarie, previste dal Governo spagnolo.

I due maleducati, tuttavia, l’hanno fatta franca. Alla fine del processo gli imputati sono stati rilasciati.

Leggi anche –> Pregliasco: “A mio figlio dicevano chi mette la mascherina ha paura”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter