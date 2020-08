Dormire sul lato destro è sbagliato…ciò che accade è sconvolgente

Siete soliti dormire sul lato destro? Non c’è niente di più sbagliato…ecco cosa succede al nostro organismo in quella posizione

Esiste davvero un lato giusto e uno sbagliato per dormire? Se sì qual è? Sono molti i dubbi che ci sorgono per quanto riguarda la posizione durante la notte. In alcune siamo scomode, in altre per abitudine non riusciamo a prendere sonno, ma c’è qualcosa che bisogna sapere utile al nostro corpo e organismo. Dormire sul lato destro è errato, lo affermano gli esperti e in particolar modo la medicina orientale. Essa infatti sostiene che non bisognerebbe dormire su quel lato, ma, al contrario, sarebbe meglio dormire sul fianco sinistro perché sembrerebbe apportare maggiori benefici all’apparato linfatico, al cuore, alla milza e aiuta anche a favorire la digestione. Anche gli esperimenti condotti dagli scienziati confermano questa teoria.

Dormire sul lato destro…errato