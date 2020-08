Malore improvviso in casa: ragazzo muore sotto gli occhi dei genitori

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nella serata di ieri a Signoressa di Trevignano (Treviso) dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in casa con genitori.

Dramma in provincia di Treviso, dove la scorsa notte un ragazzo di soli 15 anni è deceduto nella propria abitazione di Signoressa di Trevignano, dove abitava con i genitori. Stando a quanto riporta la stampa locale, il 15enne si trovava in casa con i familiari, quando avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra. I genitori hanno immediatamente contattato i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Pare che a stroncare l’adolescente possa essere stato un attacco d’asma.

Un ragazzo di soli 15 anni è morto durante la scorsa notte, tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto a Signoressa, frazione di Trevignano, in provincia di Treviso. Il ragazzo, stando a quanto riferito dalla redazione de La Tribuna di Treviso, si trovava in casa con i genitori quando improvvisamente, intorno alle 21, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra. Dato che il ragazzo non riprendeva conoscenza, i familiari hanno allertato i soccorsi.

Presso l’abitazione è arrivato il personale medico del Suem 118 che ha immediatamente prestato le prime cure al giovane. Nonostante i vari tentativi di rianimazione durati per circa un’ora, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte del 15enne, ma pare, dai primi accertamenti, come riporta La Tribuna di Treviso, che possa essersi trattato di un attacco d’asma. Durante la giornata di oggi verranno fatti gli accertamenti per cercare di capire cosa sia successo.

Sotto choc i genitori del ragazzo che hanno assistito alla tragedia e l’intera comunità di Signoressa che ha appreso la notizia del decesso del 15enne.

