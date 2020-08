Addio a Vittoria, morta a soli 5 anni per un tumore raro

Addio a Vittoria Marti, la bambina di soli 5 anni affetta da un cancro al cervello che è morta ieri dopo una battaglia di alcuni mesi

Non ce l’ha fatta la piccola Vittoria a vincere una battaglia più grande e forte di lei. A soli 5 anni si è spenta per via di un tumore raro che se l’è portata via. Tutta la comunità di Zoppola, in provincia di Pordenone la piange, lei che con la sua tenera età è stata una guerriera fino alla fine.

Il suo nome è Vittoria Marti e se ne è andata ieri pomeriggio. Tra pochissimi giorni, domenica, avrebbe spento le sue sei candeline ma il tumore al cervello, al tronco encefalico, è stato più forte di lei. Per la piccola Vittoria si era mossa un’intera comunità nel disperato tentativo di raccogliere dei fondi e regalare a Vittoria un’ultima speranza, l’operazione. Ma il cancro non le ha dato tempo e se l’è portata via prima.

Nei giorni scorsi i suoi genitori, in compagnia dei suoi amici, le avevano comprato una macchina elettrica che la piccola Vittoria sognava tanto. Gliel’avrebbero regalata durante la festa di compleanno che ci sarebbe stata domenica per lei. Ma purtroppo neanche questo è stato possibile.

Addio a Vittoria, il dolore dei genitori

Un dolore immenso quello che ha colpito mamma Alessandra e papà Adriano, genitori anche di un altro bimbo. I due scritto un breve ma commovente messaggio su Facebook per salutare la loro piccola.

“La nostra super guerriera ha guadagnato le sue ali da angioletto oggi… Ci ha lasciato soli… Ci ha spaccato il cuore” scrivono i genitori di Vittoria affranti dallo strazio di non aver potuto salvare la loro piccolina.

“Ti prego corri felice adesso, senza più nessuna sofferenza” concludono mamma e papà sulla pagina dedicata alla piccola. Un’intera comunità, quella di Zoppola, si è stretta attorno a loro.

