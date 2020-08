La Top 10 delle canzoni più ascoltate dell’estate su Spotify

La piattaforma streaming di Spotify ha diffuso i dati che incoronano le canzoni più ascoltate di quest’estate in Italia e a livello globale

Il periodo analizzato è quello che va dal 1° Giugno al 15 Agosto e attraverso i dati raccolti Spotify ha realizzato la classifica dei brani più ascoltati di questa estate. Sulla base del numero di stream la piattaforma ha annunciato che la canzone più ascoltata in Italia è stata “Mediterranea” di Irama, con un totale di 37 milioni di stream. Il singolo sarà contenuto nell’EP “Crepe” in uscita questo venerdì e avrà anche una versione spagnola. Sul podio anche “M’Manc” del trio formato da Geolier, Sfera Ebbasta e Shablo e “Karaoke” dei Boomdabash che per il secondo anno consecutivo si sono affiancati ad Alessandra Amoroso.

Di seguito la Top 10 dei brani più ascoltati in Italia quest’estate su Spotify:

1 – Mediterranea – Irama

2 – M’Manc – Geolier, Sfera Ebbasta, Shablo

3 – Karaoke – Boomdabash, Alessandra Amoroso

4 – Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa – Random

5 – Mamacita – Black Eyed Peas, J Rey Soul, Ozuna

6 – A un passo dalla luna – Ana Mena, Rocco Hunt

7 – Good Times – Ghali

8 – Bimbi per strada – Fedez, Robert Miles

9 – Spigoli – Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme

10 – Breaking Me – Topic, A7S

Le canzoni più ascoltate dell’estate a livello globale

Spotify ha diffuso anche i dati inerenti agli ascolti globali e al primo posto dei brani più ascoltati al mondo quest’estate c’è “Rockstar” di DaBaby e Roddy Ricch con 380 milioni di stream. Al secondo posto c’è The Weeknd con il suo singolo di successo “Blinding Lights” e infine medaglia di bronzo a SAINt JHN con la sua “Roses” nella versione remix curata da Imanbek.

Di seguito la Top 10 dei brani più ascoltati globalmente quest’estate:

1 – Rockstar – DaBaby, Roddy Ricch

2 – Blinding Lights – The Weeknd

3 – Roses (Imanbek Remix) – Saint Jhn

4 – Savage Love – Jason Derulo e Jawsh 685

5 – Watermelon Sugar – Harry Styles

6 – death bed (coffee for your head) – Powfu e baebadoobee

7 – Rain On Me – Lady Gaga e Ariana Grande

8 – Toosie Slide – Drake

9 – Breaking Me – Topic e A7S

10 – Dance Monkey – Tones and I

