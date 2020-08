Era la musa di Giorgio Armani. Oggi ha 60 anni. Chi è e cosa fa adesso

Musa di Giorgio Armani. Una modella bellissima che ha spopolato negli anni ’80. Un’icona di fascino e sensualità. Oggi è una donna matura, piena di eleganza

Antonia Dell’Atte è stata una modella straordinaria divenuta molto celebre soprattutto negli anni ’80. Nata a Brindisi nel 1960, ha iniziato la sua carriera giovanissima, ancora adolescente.

Fu l’incontro con lo stilista Giorgio Armani che rivoluzionò la sua vita. Divenne la sua musa e tra il 1984 e il 1987 ebbe un’incredibile popolarità.

Non solo bellissima ma anche intelligente e autoironica. Partecipò al programma cult Drive In in cui interpretava una parodia di se stessa: una modella altolocata che si vanta della sua vita snob e sopra le righe che all’improvviso sbotta in dialetto pugliese. Famoso il suo tormentone al riguardo: “Scusate, ho avuto un momento casual!”

Nel 1987 decide però di ritirarsi dalle passerelle in seguito all’incontro con Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, conte italo spagnolo, figlio della principessa romana Alessandra Torlonia di Civitella-Cesi. Con lui si trasferisce definitivamente in Spagna.

Insieme hanno un figlio, adesso trentunenne, Clemente Lorenzo conte Lequio di Assaba, il quale ha seguito la carriera della madre; oggi è un affermato modello.

Antonia Dell’Atte, musa di Giorgio Armani. Dall’inferno al paradiso

Visualizza questo post su Instagram

Purtroppo il matrimonio di Antonia Dell’Atte è naufragato miseramente, portando strascichi pesanti. Lei stessa ha dichiarato: “Da sposata ho vissuto l’inferno. Le accuse da cui mi sono dovuta difendere in Spagna sono state il purgatorio. Pensavo che il nostro matrimonio sarebbe finito in tragedia. Adesso sto vivendo il paradiso.” Ha proseguito dicendo: “Sapevo che avrei vissuto una situazione come quella di mia madre, una donna che ha cresciuto i suoi cinque figli ma non si è mai piegata, ha preteso rispetto e ha avuto il coraggio di lasciare il marito, mio padre.”

Negli anni Antonia Dell’Atte ha attraversato il piccolo schermo nostrano. E’ stata opinionista durante la settima edizione de L’Isola dei Famosi, giurata nel programma Velone su Canale 5 e a Italia’s Next Top Model in onda su SkyUno.

D.G.