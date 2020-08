Gigi D’Alessio, è nata la bambina: la reazione della Ex Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è diventato nonno bis, suo figlio Claudio infatti ha avuto la seconda figlia Giusy dalla compagna

La fine di un amore non è mai piacevole e lo è ancora di più se parliamo di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Il loro un amore che sembrava non potesse finire il loro, tanto che ancora molti si interrogano su quali siano le reali motivazioni che stanno dietro a questa separazione.

Il cantante Gigi D’Alessio però in questo momento non ha da pensare alla sua Anna in quanto è diventato nonno per la seconda volta. Gigi D’Alessio è già nonno di Noemi di 10 anni, avuta dal figlio Claudio con un’altra compagna ad appena 20 anni. Claudio non ha seguito le orme del padre e oggi è un imprenditore di successo e dopo tre anni insieme con Giusy Lo Conte, ballerina, ha coronato il suo sogno di diventare ancora padre con la piccola Sofia.

A dare il lieto annuncio direttamente il figlio Claudio con un commosso post su Instagram.

Anche Anna Tatangelo festeggia la nascita di Sofia su Instagram