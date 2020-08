Costanza Caracciolo insieme al suo amore: lato A strepitoso, unica – Foto

Costanza Caracciolo sorridente e bellissima a cena con il suo compagno Bobo Vieri. Scollatura vertiginosa e un sorriso abbagliante

Visualizza questo post su Instagram •Goodnight•🍋🤍🏹 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 15 Ago 2020 alle ore 4:08 PDT

Sempre più uniti ed affiatati mostrano il loro amore in modo semplice e genuino. Sono Costanza Caracciolo e il suo compagno Bobo Vieri. I due stanno vivendo un’estate da genitori bis insieme alle loro due piccole bambine Isabel, nata lo scorso marzo in pieno lockdown, e Stella, nel 2018. I due hanno scelto di trascorrere un po’ di relax nell’isola azzurra: Capri.

Vacanze italiane anche per la coppia, una tra le più seguite e ammirate dello showbiz. Mare, sole, natura e qualche passeggiata tra le stradine tipiche dell’isola per l’ex calciatore e l’ex velina che dopo la seconda gravidanza, conclusasi solo pochi mesi fa, si è mostrata molto in forma con il suo bikini rosso. E le fan l’apprezzano e la ringraziano per essere un modello reale di body positive.

L’ex velina infatti ha mandato un messaggio reale e positivo a tutte le donne: il corpo dopo il parto cambia, non serve vedere se in meglio o in peggio, ma cambia. No dunque ai fisici perfetti ma alla normalità dell’essere donna. “Siamo umane” scrive Costanza che dice no alla perfezione spesso imposta dai social.

Costanza Caracciolo a cena con il suo Bobo, che scollatura