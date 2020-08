Ilary Blasi su Instagram, fisico mozzafiato e lato B da urlo – FOTO

Ilary Blasi in una foto al mare insieme alla figlia stupisce i suoi fan, mostra un fisico mozzafiato ed un lato B perfetto.

Visualizza questo post su Instagram LIFE Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Ago 2020 alle ore 4:40 PDT

Ilary Blasi, la bionda conduttrice TV posta su Instagram uno scatto in cui appare tutta la sua bellezza; il costume interno – must dell’estate 2020 – color oro, si abbina perfettamente ai suoi capelli biondi ed alla pelle abbronzata. L’occhio più attento noterà uno strato di pelle più chiara, sicuramente dovuto all’uso dei bikini in vacanza.

Insieme a lei nella foto la figlia di 4 anni, Isabel Totti, la piccola di casa. Capelli biondissimi si diverte a giocare con la mamma in acqua.

Attimi (poco) spensierati per la famiglia Totti, lo scontro dei giorni passati

Visualizza questo post su Instagram “Facciamo festa?!!” Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 3:16 PDT

La famiglia Totti si gode dei momenti di vacanza anche se non privi di polemiche: è di qualche giorno fa la vicenda che ha coinvolto la figlia 13enne Chanel; una foto di lei al mare insieme a Francesco Totti finita in copertina.

Una scelta giornalistica che ha sollevato le critiche dei genitori che si reputano esterrefatti per quanto accaduto, data la minore età della giovane. Numerosi i sostenitori da parte del mondo del Web.

