Equipaggio di un aereo positivo al Covid: infetti anche alcuni passeggeri

L’equipaggio di un aereo è risultato positivo al Covid-19 come anche alcuni passeggeri: a riportare la notizia un quotidiano olandese.

Sarebbe operativa anche in Italia la compagnia Transavia il cui equipaggio di un volo di linea è risultato positivo al Covid. All’esito dei controlli, con essi, anche alcuni passeggeri che pare abbiano contratto il virus. A rivelare la notizia la redazione di De Telegraaf il quale afferma di aver visionato delle comunicazioni interne alla società, facente parte della nota compagnia AirFrance-Klm.

Leggi anche —> Covid-19, caso Billionaire: Asl cerca 3mila persone

Equipaggio aereo di compagnia olandese affetto da Covid: infettati anche alcuni passeggeri

Una notizia, quella della positività di un equipaggio aereo e di alcuni passeggeri del volo presso cui prestava servizio, che ha riacceso una già cocente polemica. Al centro della bufera il mantenimento di tratte da e per zone considerate al momento rosse causa Covid. Una circostanza riportata dallo stesso quotidiano che ha reso nota la notizia, il De Telegraaf. Quest’ultimo sarebbe riuscito, infatti, a consultare documenti della società Transavia, facente parte della compagnia AirFrance-Klm, ed apprendere del drammatico accaduto.

Nello specifico la catena di contagi si sarebbe innescata tra il personale che avrebbe prestato servizio su voli in arrivo e diretti alle Baleari, considerate al momento zona critica, tanto che altre compagnie avrebbero addirittura deciso di interrompere i collegamenti. Il De Telegraaf sarebbe entrato in possesso di una comunicazione interna in cui la società Transavia si sarebbe detta preoccupata per l’accaduto considerata anche la positività di alcuni passeggeri.

A rilasciare una dichiarazione di chiaramente la stessa compagnia, per tramite di un suo rappresentante, interrogata dal De : “Prestiamo estrema attenzione al tema sicurezza e cerchiamo di azzerare i contatti tra passeggeri e staff dei nostri voli. Ciò significa che questa circostanza dei contagi, vede coinvolte solo pochissime persone. È possibile– avrebbe chiosato il portavoce al Telegraaf– che il personale positivo abbia contratto il Covid non sul posto di lavoro. Stiamo indagando“.

Leggi anche —> Covid19. Boom di contagi ma è realmente così? Cosa dicono i dati

La Transavia è una società che opera preminentemente su territorio Europeo, compresa quindi l’Italia. In particolare i suoi voli partirebbero e giungerebbero in Campania, Lazio, Sicilia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.