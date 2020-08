Orrori grammaticali, le gaffes più diffuse degli italiani

Orrori grammaticali, quali sono le gaffes più comuni degli italiani che emergono nella vita di tutti i giorni, soprattutto sui social.

Basta dare un’occhiata sui social per rendersi conto di come certe regole grammaticali non siano così scontate; secondo diversi studi infatti il 71% della popolazione nazionale commette frequentemente errori, per iscritto e oralmente. Pultroppo, avvolte, propio sono alcuni degli errori più diffusi. Ovviamente al primo posto l’errato utilizzo della lettera H; dai social emerge una confusione totale tra anno ed hanno, hai ed ai. Lo stesso vale per il verbo essere; “è” verbo spesso confuso con “e” congiunzione.

Congiuntivo e non solo, gli errori più comuni

Tra gli errori più diffusi rientra sicuramente il congiuntivo. Complice forse l’influenza dei dialetti che hanno delle regole proprie circa l’uso del congiuntivo; ad esempio nel dialetto siciliano la presenza del congiuntivo è forte, sostituendo nelle frasi ipotetiche il condizionale. Da un’analisi dei post su Facebook si evince inoltre come i giovani non abbiano ben chiaro il corretto utilizzo dei pronomi: “Le” e “gli” sono spesso impiegati senza tener conto del contesto della frase.

Spesso gli errori grammaticali sono lacune ereditate dalla scuola elementare, regole non capite perfettamente; ad esempio la C viene confusa con la Q, evacuare viene scritto erroneamente evaquare.

Anche la punteggiatura non viene inserita correttamente all’interno di un discorso; perfino la virgola ed il punto che sono i segni base, vengono impiegati con molta confusione. Un uso errato della punteggiatura crea non pochi problemi nella lettura e spesso altera il senso logico del discorso.

