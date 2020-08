Giuliana De Sio torna dalle vacanze e trova una brutta sorpresa

Giuliana De Sio si è ritrovata davanti un gran brutto spettacolo quando è tornata dalle vacanze: la sua casa è stata svaligiata dai ladri

L’attrice di Salerno Giuliana De Sio ha avuto una gran brutta sorpresa quando è rientrata dalle vacanze: la sua casa è stata completamente messa a soqquadro e svaligiata dai ladri. A diffondere la notizia è stata lei stessa sui social postando una foto su Facebook in cui mostra il suo bellissimo appartamento totalmente in disordine, roba dappertutto. Nella didascalia alle foto ha scritto: “Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata…”. I malviventi hanno rubato gioielli, denaro contante e altri oggetti di valore. L’attrice di teatro e cinema non vive certo un periodo facile dato che poco tempo fa è risultata positiva al Covid e ha dovuto affrontare anche questa brutta esperienza.

Giuliana De Sio è guarita da una brutta polmonite causata dal coronavirus

Era in tournée teatrale durante il mese di febbraio scorso quando ha saputo di essere positiva al virus ed è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma per affrontare una grave polmonite. Quando finalmente l’attrice ha sconfitto il virus aveva commentato con queste parole il periodo della malattia: “Lunghissime giornate fatte di paura, mancanza di respiro e solitudine”. Ora di nuovo alle prese con quella che non è niente in confronto a questioni di salute ma comunque rappresenta qualcosa di negativo e spiacevole come trovare la propria casa svaligiata.

Sono stati molti i messaggi di affetto ricevuti sui social da parte dei colleghi, amici e fan della De Sio. Alcuni giorni fa, però, le avevano fatto notare anche la pericolosità dei social network quando ha condiviso le foto delle sue vacanze dato che un malintenzionato potrebbe aver visto che non era in casa e agire indisturbato.