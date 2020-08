Justine Mattera sta facendo letteralmente impazzire i suoi innumerevoli follower: la showgirl mette in mostra le sue curve con un bikini da favola.

Il fascino di Justine Mattera è davvero incredibile: la showgirl riesce a deliziare tutti i giorni i suoi tantissimi fan con scatti a dir poco strabilianti. Nonostante l’età non più giovanissima, la nativa di New York mette in mostra un corpo marmoreo ed è dotata di una sensualità fuori dal comune. La 48enne, poco fa, ha condiviso su Instagram una serie di scatti da capogiro: le sue ‘curve’ conquistano la scena e fanno impazzire gli ammiratori.

L’incredibile serie di scatti di Justine Mattera: bomba di sensualità