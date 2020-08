Pogba positivo al Covid, Deschamps lo sostituisce con Camavinga

Paul Pogba doveva essere nella lista dei convocati della Francia guidati da Didier Deschamps ma non potrà esserci perché è risultato positivo al Covid

Paul Pogba manca da quasi un anno tra le fila della Nazionale francese. Il centrocampista del Manchester United doveva essere nella lista dei convocati per i nuovi impegni della Francia ma è risultato positivo al Covid. Didier Deschamps quindi è dovuto correre ai ripari, convocando il giovane Camavinga. Dopo più di un anno torna invece disponibile nella rosa della Nazionale francese Adrien Rabiot, componente prezioso del centrocampo della Juve. Il commissario tecnico francese Deschamps ha diffuso la lista dei convocati dei prossimi incontri che saranno contro Croazia e Svezia.

Paul Pogba non potrà esserci ma Deschamps ha stilato la lista dei convocati della Francia

Didier Deschamps farà a meno di Paul Pogba e all’ultimo minuto ha dovuto sostituirlo con il 17enne Camavinga per la sua prima volta con la maglia della squadra del suo Paese. Inoltre debutteranno per la prima volta in Nazionale Aouar, attaccante del Lione che ha gli occhi puntati addosso della Juventus e Upamecano, 21enne del Lipsia e già difensore dell’Under 21. Oltre a Paul Pogba è positivo al Covid anche Tanguy Ndombélé.

I convocati della Francia dal commissario tecnico Didier Deschamps

Portieri: Lloris, Maignan, Mandanda.

Difensori: Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Mendy, Upamecano, Varane.

Centrocampisti: Camavinga, Kantè, Nzonzi, Rabiot, Sissoko.

Attaccanti: Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikonè, Martial, Mbappé.

