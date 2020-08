Beautiful, anticipazioni puntata 28 agosto: Hope rifiuta Thomas?

Beautiful, anticipazioni: Hope ha accettato la proposta di matrimonio di Thomas, ma non sembra affatto convinta. Il figlio di Ridge Forrester riceverà un rifiuto.

La situazione si fa sempre più incandescente a Beautiful, dopo che Hope ha accettato di sposare Thomas, sotto richiesta di Douglas. Il giovane Forrester ha il beneplacito di Ridge, mentre Liam e Brooke si oppongono categoricamente. Ma Liam ha scelto Steffy -ricorda Ridge-, ha una famiglia con lei e a lei dovrebbe pensare, lasciando Hope libera di vivere la propria vita e ritrovare la felicità accanto ad un uomo che sia in grado di darle qualcosa. Ma Thomas non è l’uomo pulito e fedele che Ridge dipinge e gran parte dei personaggi lo sanno molto bene. Xander è sempre più vicino a dimostrare che è stato proprio Thomas a uccidere Emma. Per fare questo, però, dovrà andare contro la fidanzata Zoe.

Beautiful, anticipazioni: Hope poco convinta, Xander sulle tracce di Thomas

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope non è affatto convinto della sua scelta. Dopo essere sfuggita all’abbraccio di Thomas ed essersi ritirata in camera per pensare, la figlia di Brooke Logan rifiuterà a Thomas una notte con lei. Thomas cercherà di estorcerle un bacio, ma lei si opporrà, chiedendogli di lasciarla da sola a riflettere.

Nel frattempo Xander farà carte false per dimostrare la colpevolezza di Thomas. Dopo aver scoperto dai video dalle telecamere di sicurezza che la fatidica notte della morte di Emma, Thomas la stava seguendo con la macchina, Xander decide di recarsi direttamente sul luogo del crimine. Forzando la macchina di Thomas, il giovane Avant entrerà in possesso di una prova schiacciante…

