Cristina Chiabotto, sexy distesa in costume sul prato dei sogni: fan in delirio – FOTO

Standing ovation per Cristina Chiabotto, l’ex modella del design di bellezza, persa tra le meraviglie della natura: i fan aprono il libro dei sogni

Solarità e felicità, le due ricette d’appartenenza del mondo di Cristina Chiabotto, protagonista indiscussa dei momenti più caldi della sua estate siciliana e in vena di deliziare il desiderio sensuale della platea Instagram.

L’obiettivo della fotocamera social non può che essere della mano esperta di Marco Roscio, con il quale Cristina ha condiviso ogni momento di “sole”, divisa tra lo splendore del mare turco e quello italiano.

Al pari delle altre colleghe, anche per lei il relax la fa da padrona in questo clima rovente di Agosto. Prima di riprendere la sua regolare quotidianità, Cristina offre al suo pubblico ancora qualche “sprazzo” di bellezza supersonica.

Le temperature non ne vogliono sapere di scendere giù la colonnina di mercurio ed ecco che per Cristina si scopre ancora un’altra possibilità di fascino segreto, questa volta in mancanza dI “dolcI” compagnie che non smetterà mai di ringraziare.

Cristina Chiabotto, relax sul prato verde col sorriso ardente: i fan ringraziano