Tiziano Ferro in lutto per la morte del suo cane Beau dopo un’operazione urgente negli scorsi giorni. L’annuncio con una foto su Instagram

Tiziano Ferro in lacrime su Instagram. Il noto cantante ha condiviso un commovente post per dire addio al suo amatissimo amico a quattro zampe, il suo cane Beau. Il cucciolo era da alcuni giorni che non stava bene e il cantante, il suo compagno e tutto lo stuolo di followers che lo seguono stavano in apprensione per lui.

Era il 24 agosto scorso quando aveva postato uno scatto in bianco e nero dalla sua camera da letto di Los Angeles per raccontare l’estenuante attesa, durata una notte intera, per attendere l’esito dell’operazione di Beau.

“L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso” ha scritto Tiziano completamente inondato di like e messaggi di consolazione da tantissimi utenti.

Tiziano Ferro in lacrime, le parole per il suo Beau