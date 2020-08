Mika e Michele Bravi per la prima volta insieme per omaggiare Mango e Lucio Dalla: è disponibile il loro duetto su “Bella d’Estate”

L’annuncio a sorpresa è arrivato nel pomeriggio di ieri, presentando al pubblico un loro duetto esclusivo. È uscita a mezzanotte la versione di “Bella d’Estate“, brano di Mango scritto insieme a Lucio Dalla, realizzata da Mika insieme a Michele Bravi. Prodotto da Katoo, la cover è nata “per amore della canzone stessa” ha dichiarato il cantante libanese, sottolineando anche l’immenso amore provato per i due cantautori italiani.

“Ci siamo divertiti a creare questa rilettura, sempre rispettando l’originale ma in chiave più contemporanea” ha fatto sapere Mika, che inizialmente non aveva pensato di realizzarla in duetto. È stato il produttore Katoo a consigliargli di farlo affiancandosi a un’altra voce. Non una qualsiasi, ma quella di Michele Bravi. Per il giovane è stato un onore poter partecipare al progetto e della canzone ha detto: “Insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano“.

Mika e Michele Bravi presto sul palco con “Bella d’Estate”

Le voci dei due artisti si incastrano alla perfezione in questa versione di “Bella d’Estate” in cui già dal primo ascolto è possibile riconoscere la mano di Mika sul brano. Il pubblico avrà modo di ascoltare il duetto live la prossima settimana quando entrambi saliranno sul palco all’Arena di Verona. Parteciperanno infatti alla puntata del 5 Settembre dei Seat Music Awards, che verrà trasmessa in diretta su Rai1. Un evento benefico organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per i lavorativi del settore e che regalerà alle persone nuova musica dal vivo. Mika e Michele Bravi presenteranno insieme proprio questa cover.

Si tratta della prima collaborazione di questi due artisti le cui strade in passato si sono incrociate più volte. Mika sedeva al tavolo dei giudici nell’edizione di X Factor vinta da Michele e nel 2016 i due si sono rincontrati nel programma “Stasera CasaMika“. Non si erano, invece, mai ritrovati a registrare un brano insieme.

