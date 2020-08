Covid19. In Italia attivi 490 focolai. Scende l’età media dei contagiati

Covid19. 490 nuovi focolai sono attivi in Italia che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti. ISS e Ministero della Sanità invitano all’estrema cautela

Sono 490 i nuovi focolai di Coronavirus che sono divampati in Italia nelle ultime settimane, i quali vanno a completare i 1374 totali. Un numero impressionante di contagi che segnano un inaspettato trend in aumento.

Iss e Ministero della Salute invitano la popolazione a rispettare scrupolosamente le indicazioni del governo sulla sicurezza e promuovono ulteriormente maggior cura dell’igiene, distanziamento sociale e uso della mascherina.

Secondo il report del governo il il 20,8% dei nuovi contagi proviene per contatto con persone da stati esteri. Complice l’estate e il flusso turistico quindi, notiamo questa impennata dei numeri. Indicativi anche i dati d’importazione da altra Regione o Provincia italiana nelle ultime settimane ( 2,3% nella scorsa settimana di monitoraggio, 15,7% in quella corrente).

16 Regioni su 20 sono state investite da un aumento dei contagi che non può essere imputato solo ad importazione del virus da Stato estero. Nonostante in molte aree i numeri rimangano contenuti, la crescita delle persone infette in maniera costante deve essere, senza dubbio, un forte campanello d’allarme.

Leggi anche –> Coronavirus: parla Gaetano Urso, un testimone guarito

Covid19. I dati delle ultime settimane in Italia

I dati del governo informano che: il 36% dei nuovi casi è stato diagnosticato tramite screening; il 32% grazie ad opera di contact tracing. Il 27% dei casi è stato individuato come asintomatico. Per il 5% non si conosce la ragione dell’accertamento diagnostico.

Quindi il 68% dei nuovi contagi è stato portato alla luce grazie allo screening e al processo di identificazione delle persone che potrebbero essere venute a contatto con individui infetti e il conseguente studio di dati su tali contatti.

Leggi anche –> Eliana Michelazzo positiva al Covid. Ha trascorso Ferragosto al Billionaire

Fatto importante: l’età media dei contagiati delle ultime settimane è sceso a 29 anni. Ciò avviene perchè sono soprattutto i più giovani a mettersi in situazioni a rischio, complice l’estate, le vacanze e la movida. Il passaggio del virus avviene quindi in luoghi di aggregazione. E’ altrettanto rilevante una una minore gravità dei casi diagnosticati che, spesso e volentieri, sono asintomatici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter