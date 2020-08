John Lennon. Rimane in carcere il suo assassino. Negata libertà condizionata

John Lennon. A quasi 40 anni dalla sua morte viene respinta al suo assassino la richiesta di libertà condizionata per l’undicesima volta

8 Dicembre 1980. Una data che verrà ricordata per sempre. John Lennon si trovava a New York, stava rincasando dopo aver trascorso la giornata al Record Plant Studio. Mentre stava salendo i gradini del Dakota Building sulla 72ª strada, nell’Upper West Side a New York, Mark David Chapman, un ragazzo di 25 anni, gli sparò cinque colpi di pistola esclamando: «Hey, Mr. Lennon». Quattro di essi andarono a segno, uno gli trapassò l’aorta. Lennon ebbe il tempo solo di dire: «I was shot…» (Mi hanno sparato). Fu dichiarato morto alle 23:15 . Si spense in questo tragico modo davanti agli occhi della moglie, Yoko Ono.

A distanza di 40 anni, il suo assassino ha richiesto per l’ennesima volta (l’undicesima) il permesso di libertà condizionata. E’ stata negata. Chapman adesso ha 65 anni, è stato interrogato il 19 agosto per verificare se ci fossero i presupposti per concedergli dei benefici. Dovrà attendere altri due anni per poter fare ulteriore domanda per la condizionale.

La Commissione esaminatrice non ha reso note le motivazioni del suo rifiuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esselunga. Arrestate due donne per furto a Milano

John Lennon. Si teme per la vita del suo assassino

La vedova di John Lennon, Yoko Ono, si è sempre detta contraria a concedere permessi a Mark David Chapman. La paura è che l’uomo non abbia fatto il giusto percorso di riabilitazione e che possa rivalersi sui figlio dell’ex Beatles, Julian e Sean.

L’altro timore è che i fan di Lennon, ancora colmi di risentimento dopo 40 anni, possano accanirsi contro il suo assassino per rabbia, vendetta o peggio ancora, spinti dalle stesse motivazioni che portarono Chapman all’omicidio: il desiderio di diventare famosi.

Leggi anche —> Caso Ragusa, i legali di Logli chiedono la revisione del processo: “Roberta avvistata in Liguria”

Lennon avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 9 ottobre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.