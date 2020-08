Achille Lauro ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Maleducata” che farà parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie “Baby”

Un 2020 piuttosto ricco per Achille Lauro, iniziato sul palco del Festival di Sanremo dove ha conquistato una grossa fetta di pubblico con le sue artistiche esibizioni di “Me ne frego“. Il brano è stato seguito nei mesi successivi da “16 Marzo” che ha rappresentato anche il titolo del suo nuovo libro uscito presso la casa editrice Rizzoli. Si è reso protagonista anche dell’estate, prima con il singolo “Bam Bam Twist” e poi con il suo nuovo album “1990“, pubblicato lo scorso 24 Luglio. Ma Achille ha in serbo per il pubblico altre sorprese e una di queste riguarda il nuovo brano in uscita il prossimo mese.

“Maleducata”, il singolo prodotto per la serie di Netflix “Baby”

Si intitola “Maleducata” il nuovo singolo di Achille Lauro che sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal 17 Settembre. Il pubblico avrà pero’ modo di ascoltarlo in anteprima il giorno precedente: farà infatti parte della colonna sonora della terza, e ultima, stagione della serie di Netflix “Baby” che debutterà sulla piattaforma streaming il 16 Settembre.

È possibile ascoltarne un estratto proprio nel trailer della serie sulle “baby squillo” di Roma. Tra le protagoniste c’è la giovane Benedetta Porcaroli che interpreta Chiara Altieri, e che ha avuto modo di lavorare insieme ad Achille Lauro negli scorsi mesi. Ha infatti partecipato al video ufficiale del suo brano “16 Marzo“.

“Sì, ti voglio sempre così, davvero. Fammi male, dai, che sono qui per te“, questo un estratto del testo della canzone. L’anteprima accompagna le prime immagini della terza stagione che andrà a concludere la serie di Netflix. Per poter ascoltare per intero la canzone l’appuntamento è per il 17 Settembre.

