Usa, ragazza stuprata ed uccisa mentre faceva jogging: arrestato il vicino di casa

Un uomo di 28 anni di Jackson, negli Usa, ha confessato agli inquirenti di aver rapito, stuprato ed ucciso una ragazza 25enne mentre faceva jogging.

Una drammatica vicenda arriva dagli Stati Uniti, dove una ragazza di 25 anni è stata rapita, stuprata e poi uccisa dal suo vicino di casa. La 25enne era scomparsa nel pomeriggio dello scorso 19 agosto ed il suo corpo è stato ritrovato due giorni più tardi in un bosco di Jackson, nell’Arkansas, non lontano dalla sua abitazione. Poco dopo la polizia statunitense ha arrestato il vicino di casa della vittima, un contadino di 28 anni che ha ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità ammettendo di aver stuprato ed ucciso la giovane.

Usa, giovane ragazza stuprata ed uccisa: contadino 28enne confessa l’omicidio

Un contadino di 28 anni è stato arrestato a Jackson, nell’Arkansas (Stati Uniti) accusato di aver rapito, stuprato ed ucciso la vicina di casa 25enne. L’uomo dopo essere stato tratto in arresto ha ammesso le proprie responsabilità agli inquirenti. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta il portale locale WMC Action 5, la vittima, Sydney Sutherland, era uscita di casa per fare jogging lo scorso 19 agosto, ma è sparita nel nulla. Lanciato l’allarme è scattata la macchina delle ricerche che si sono drammaticamente concluse a 48 ore di distanza quando i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita della 25enne in un bosco nei pressi della sua abitazione.

Successivamente al ritrovamento del cadavere la polizia di Jackson ha avviato le indagini che hanno portato all’arresto del contadino, il quale poco dopo ha confessato di aver rapito la ragazza e di averla portata in un terreno, dove l’avrebbe stuprata e poi uccisa.

Come spiegato dagli stessi inquirenti, riferisce il portale WMC Action 5, le indagini proseguono per chiarire tutti i punti della drammatica vicenda, il cui quadro non è ancora completo. Il 28enne è stato intanto trasferito nel carcere della contea di Randolph.

Sconvolta per quanto accaduto l’intera comunità della cittadina dell’Arkansas che si è unita al dolore della famiglia della vittima. Parenti e amici hanno descritto Sydney come una ragazza solare, estroversa e molto legata alla sua famiglia.

