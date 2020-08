Frosinone, partorisce nel letto di casa. La meravigliosa nascita di Tommaso

FrosinoneToday racconta l’incredibile nascita di Tommaso. La madre ha partorito senza doglie nel suo letto di casa. Una storia straordinaria

Una storia incredibile, di quelle che non si sentono molto spesso. Eppure è realmente accaduto, lo racconta FrosinoneToday. Neanche un crampo, né una fitta, né un dolore, nessun preavviso del lieto evento. Una donna ha partorito nel suo letto di casa mentre dormiva. E’ accaduto in via Mastruccia. Così è nato il piccolo Tommaso, la mamma si è svegliata per la rottura delle acque e per la presenza tra le gambe del suo bambino.

Frosinone, il parto incredibile