Samuel, caso di positività al Coronavirus: concerti rinviati

Il cantante dei Subsonica, Samuel, costretto a fermare il tour estivo a causa del Coronavirus: un membro dello staff è risultato positivo

Quest’estate Samuel aveva ripreso a esibirsi dal vivo, in totale sicurezza, ma si è ritrovato a doversi fermare nuovamente. Dopo che un membro dello staff aveva iniziato a mostrare sintomi sospetti, tra cui febbre, il cantante si era ritrovato a dover annullare per accertamenti un paio di date la scorsa settimana. Poi la conferma del risultato positivo del tampone e la necessità di fermarsi per dare la possibilità al resto dello staff di fare i dovuti controlli. Samuel ha annunciato così il rinvio di alcuni concerti ma fortunatamente la ripresa avverrà a breve.

Le nuove date del tour di Samuel

“Fermarsi era doveroso, ma tra qualche giorno potremo ripartire” ha comunicato Samuel, che ha confermato di stare bene ma di aver voluto attendere per precauzione. “Il buon senso e il dovere di garantire la salute di tutti sono i motivi per cui ho dovuto riprogrammare alcune date del Golfo Mistico Live“. I biglietti già acquistati saranno ugualmente validi, mentre chi non avrà più modo di partecipare potrà richiedere il rimborso presso le agenzie di vendita. Di seguito le nuove date:

DOMENICA 30 AGOSTO – UNA TORRE DI LIBRI – TORRE PELLICE (TO)

VENERDÌ 4 SETTEMBRE – OFFICINA GIOVANI – PRATO

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE – HIROSHIMA SOUND GARDEN – TORINO – ORE 20

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE – HIROSHIMA SOUND GARDEN – TORINO – ORE 22

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE – FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE – MODENA

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE – RIDE – MILANO

DOMENICA 20 SETTEMBRE – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA – ROMA

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE – FERRARA SUMMER FESTIVAL – FERRARA

Ripartirà quindi a breve il tour di Samuel che continuerà per il mese di Settembre a portare la sua musica in giro per l’Italia. Proprio oggi il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo “Tra un anno” che farà parte del secondo progetto discografico da solista in uscita a inizio 2021.

