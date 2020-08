Il piccolo James di La casa nella prateria: oggi ha 51 anni ed è molto famoso

Vi ricordate James Ingalls? Era uno dei tanti personaggi di La casa nella prateria, la serie tv che ha emozionato tante generazioni. Oggi ha 51 anni ed è un attore famoso.

Come dimenticare il piccolo James? Il suo viso angelico pieno di lentiggini e il caschetto biondo sono diventati iconici. Si tratta dell’orfano adottato dalla famiglia Ingalls, al centro della serie tv degli anni ’70 La casa nella prateria.

La famosissima serie televisiva continua, tutt’oggi, a fare compagnia agli appassionati del genere, regalando momenti emozionanti ai nostalgici.

Ma che fine ha fatto il piccolo James? Oggi è un attore di Hollywood molto famoso.

Da La casa nella prateria a Hollywood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Bateman (@jason_bateman) in data: 21 Mar 2016 alle ore 6:46 PDT

Lo riconoscete? É Jason Bateman, volto noto del cinema americano. Da La casa nella prateria ne è passata di acqua sotto i ponti: Jason ha lavorato a fianco di attori del calibro di Will Smith.

Ha esordito nel mondo del cinema nel 1987, partecipando alla pellicola Voglia di vincere. Poi, una lunga serie di interpretazioni. Tra le più note ricordiamo quella in Hancock, Palle al balzo – Dodgeball, Starsky e Hutch e Juno.

Non solo. Il suo ruolo in film come Come ammazzare il capo e…vivere felici, lo hanno reso famoso come attore comico: adesso è un volto noto del genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Bateman (@jason_bateman) in data: 31 Gen 2016 alle ore 9:46 PST

Oggi Jason ha 51 anni ed è sposato con l’attrice Amanda Anka, con cui ha due figli. Inoltre, ha vinto un Emmy: la sua reazione lo ha reso, involontariamente, un celebre meme sul web.

Attualmente Bateman lavora per Netflix. La sua interpretazione nella serie tv Ozark ha meritato la vittoria al Saga award come miglior attore in Drama series.

Bel colpo piccolo James!

