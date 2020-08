Alessia Fabiani, canotta attillata e lato A in vista: che bomba – FOTO

Alessia Fabiani con una foto sui social accende gli animi dei suoi fan pubblicando uno scatto in cui mostra tutta la bellezza del suo lato A

Visualizza questo post su Instagram La donna selvaggia e’ la salute di tutte le donne. 🐚⚡️👣🦅🪐🏹 Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 24 Ago 2020 alle ore 7:33 PDT

La showgirl aquilana Alessia Fabiani continua foto dopo foto a lasciare senza fiato i suoi numerosissimi follower. Su Instagram infatti l’ex letterina di Gerry Scotti ha pubblicato uno scatto in cui mette in evidenza tutta la sensualità del suo décolleté. Nella foto Alessia ha i capelli che quasi le nascondono il viso, unico dettaglio chiaramente visibile sono le sensuali labbra carnose messe in risalto da un rossetto rosso. La morbida e bionda chioma non riesce però a nascondere la dolcezza delle lentiggini che, complice l’abbronzatura, sono ancora più evidenti. Alessia nello scatto indossa una semplicissima canotta a righe bianche e rosse che quasi a stento riesce a contenere tutta l’esuberanza del suo generoso seno. La didascalia che accompagna la foto è una citazione del presidente americano Thomas Jefferson: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto“. Una frase ricca di forza motivazionale capace di ispirare i suoi fan.

LEGGI ANCHE – >Elena Morali, una favola al tramonto: lato B vertiginoso, sul tetto del mondo – FOTO

La vita privata e la carriera di Alessia Fabiani