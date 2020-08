Alto bacino d’utenza per Giorgia Rossi, la sexy conduttrice di Canale 5 apre nuovi scenari ad un mondo della moda: la Leotta non sta a guardare

Nel suo modo di intendere il calcio a 360 gradi, Giorgia Rossi, la conduttrice televisiva della Mediaset è sempre aggiornata della sua sistematica bellezza, quotidianamente sotto i riflettori.

La sfida a Diletta Leotta, collega nel settore è già partita e questa volta è davvero entrata nel vivo. Ultimamente la voce sensuale di DAZN ha avuto da ridire sul conto di Giorgia Rossi, lanciato inaspettatamente sul campo dai medìa. Ora la catanese non si sente più a proprio agio e teme fortemente la candidatura a confronto della 33enne romana.

Baciate dalla stessa Dea bendata, tra le due non poteva mai esserci “fuoco amico”. La prima a scagliare la pietra della resistenza è stata proprio la Leotta, che ha dichiarato che la Rossi non le ispira minima simpatia.

Da giovane donna matura, non tarda ad arrivare la risposta di Giorgia Rossi che fa sapere di non sentirsi affatto in concorrenza. Ma la scintilla seppur minima è servita anche su questa sponda: “Diletta è brava in altre cose più di me, ma non ha la stoffa della giornalista”.

In attesa dell’ennesimo botta e risposta, i fan promuovono a pieni voti Giorgia Rossi in un inedito “dipinto” di bellezza d’altri tempi.

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini un seno così non si è mai visto, bombastica – FOTO

Giorgia Rossi, primo piano da regina del web: posa regolare e fascino incontrollato