Elettra Lamborghini un seno così non si è mai visto, bombastica – FOTO

Voluttuosa e sexy, Elettra Lamborghini sorprende i suoi fan su Instagram con un abito bianco scollatissimo che ne enfatizza tutte le forme

Elettra Lamborghini ormai sta facendo il conto alla rovescia per il suo matrimonio con Nick Van De Wall. Afrojack che si celebrerà il prossimo 6 settembre. Abbiamo visto la coppia scegliere le fede per le nozze e concordare gli ultimi preparativi pria del grande giorno.

La sfavillante Elettra però, visti i recenti problemi legati a feste e ritrovi con assembramenti, ha chiesto bene ai suoi invitati di sottoporsi al tampone prima di partecipare alle nozze – massimo tre giorni prima – evitando che i festeggiamenti diventino luogo di diffusione del virus.

Nelle stories ha fatto sapere che è profondamente scioccata dal comportamento di moltissimi volti noti dello showbusiness che si sono rifiutati di sottoporsi al tampone di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Lei però non è disposta ad accogliere alle sue nozze persone così irresponsabili, soprattutto in nome del buonsenso e per la presenza dell’adorata nonna.

Elettra bomba sexy con vestito frangiato e décolleté in bella mostra