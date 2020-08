Elisabetta Canalis, splendida in costume bianco: uno spettacolo assurdo – FOTO

Elisabetta Canalis sta trascorrendo alcuni giorni al lago insieme ad amiche americane e gli scatti condivisi su Instagram conquistano tutti

Ritornata a Los Angeles più di dieci giorni fa ormai e aver detto addio almeno provvisoriamente alla sua bella Sardegna, Elisabetta Canalis ha deciso di trascorrere ancora un po’ di tempo vicino l’acqua ma questa volta lo fa al Parco statale di Emerald Bay. Si tratta di una meravigliosa oasi al confine con il Nevada, dove si trova un bellissimo lago dove praticare sport acquatici e trascorrere del tempo in relax.

Elisabetta è insieme al marito Brian Perri, la figlia Skyler Eva e alle amiche Kinga Kierzek e Carrie. Stanno trascorrendo queste giornate di fine agosto tra barbecue, canoa, sport acquatici, camminate nel bosco e giri in mountain bike su strada sterrata.

Sport e tanto sole come piace alla bella ex velina che incanta tutti con scatti in bikini sul porticciolo d’attracco delle barche con un due pezzi bianco perlato, una gamba attaccata al petto e lo sguardo rivolto davanti a lei. I capelli raccolti in due treccine sottili e solo qualche capello mosso dalla brezza del lago.

“Ti seguo dai tempi di Striscia. Sempre stata la mia preferita e, negli anni, quella che ha avuto l’evoluzione più interessante. Un piacere seguirti, sangue sardo non mente 🤍” e “L’unica che non modifica le foto, non si pompa le labbra e rimane la più figa!👋🏻”, i follower (donne soprattutto) commentano molto carinamente tutte le foto di Elisabetta.

