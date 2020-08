Elodie sexy in barca mostra il suo seno, pazzesca – FOTO

Elodie fa impazzire i suoi fan con un favoloso scatto in barca: la cantante è in dolce compagnia e indossa un bikini che evidenzia il suo décolleté.

Elodie è una delle cantanti più amate dal popolo italiano. La ragazza è seguitissima anche sui social: il suo account vanta 1,9 milioni di follower. La classe 1990 ama cambiare il suo look in continuazione ma è sempre bellissima: capelli rosa, treccine afro, biondo esuberante, i fan hanno sicuramente ammirato il suo fascino in tantissime ‘salse’. La sua hit ‘Guaranà’ sta spopolando in radio e ha conquistato il disco di platino. La Di Patrizi, poco fa, ha condiviso uno splendido scatto in barca che la ritrae in compagnia del suo compagno Marracash. Il bikini indossato dall’artista mette in evidenza le ‘curve’ pericolose.

L’incredibile scatto in barca di Elodie: che ‘curve’