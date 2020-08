Vincenzo De Luca sui social fa i suoi migliori auguri a Briatore

Nuova diretta social per il governatore della Campania De Luca che non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina al proprietario del Billionaire

Nuova diretta social per il governatore della Campania Vincenzo De Luca che non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina al proprietario del Billionaire, che domani dovrebbe essere dimesso dal suo ricovero al San Raffaele di Milano.

Il governatore della Campania ironizza sulle sue condizioni di salute: “Sta benissimo, non ha neanche più bisogno dei nostri auguri, ma vogliamo farglieli lo stesso con sincerità e affetto. Inoltre vorremmo rivolgergli un invito sommesso a essere prudente ed a non fare il fenomeno perché parliamo di Coronavirus, che è una cosa seria e pericolosa”.

Flavio Briatore è stato ricoverato lo scorso martedì, quando si era presentato in ospedale per una prostatite, risultando poi positivo al tampone e al test sierologico. Un evento che ha scatenato non poche problematiche e critiche legate all’assembramento senza mascherine al Billionaire e alla ricerca di tutte le persone presenti con Briatore per essere sottoposte a controlli.

De Luca si appella all’autodisciplina dei suoi concittadini

Poi De Luca sempre durante la sua consueta diretta Facebook si è rivolto ai suoi concittadini, visibilmente preoccupati per l’apertura delle scuole. La proposta è quella di posticipare il tutto al 28 settembre ben una settimana dalle elezioni politiche.

“È un passaggio delicato, l’Italia è stata aperta e dobbiamo stare attenti. Ci vogliono serenità, tranquillità e anche autodisciplina”.

Poi non è mancata la solita frecciata a Matteo Salvini: “Abbiamo avuto una visita di comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania a fare demagogia. Davanti all’ospedale Ruggi di Salerno, li hanno scambiati per profughi afgani, poi per dei parcheggiatori abusivi: avevano tutti camicia fuori pantaloni, erano dei venditori di cocco”.

“Il leader dei venditori di cocco, quello della portineria gli ha chiesto… che volete? Poi si è accorto che quello in testa aveva un catenone al collo e una croce al collo. Li avevano scambiati per gli assistenti civici di due mesi fa. Poi si sono qualificati per politicanti che volevano fare un giro turistico dentro l’ospedale”.

