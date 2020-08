Anguria, il motivo per cui non va conservata in frigo

L’anguria non va conservata in frigo perché perde l’80% del suo gustoso sapore a temperature molto basse

Forse risulterà strano ma non è bene conservare l’anguria in frigo dato che perde ben l’80% del suo gustoso e dolce sapore. Infatti questo frutto non riesce a stare a temperature al di sotto dei 10 gradi. Ma obiettivamente è più buona mangiata fredda che a temperatura ambiente soprattutto d’estate, quindi è bene metterla in frigorifero solo mezz’ora prima di gustarla. Anche se fino a quando non viene aperta è sempre meglio conservarla in un luogo fresco e asciutto. Il cocomero ha molti benefici: aiuta la fertilità, è un buon alleato contro gli inestetismi della pelle come la cellulite e contro la disfunzione erettile. Inoltre previene malattie come cistite, tumori e invecchiamento della pelle, contrasta il senso di stanchezza e favorisce il dimagrimento. Infine favorisce il desiderio sessuale perché è afrodisiaca visto che ha al suo interno la citrullina, un amminoacido che aiuta la vasodilatazione. Contiene anche il licopene, un antiossidante che aiuta a prevenire i tumori ed è utile anche per la salute delle ossa.

Ecco come riconoscere una buona anguria

Per riconoscere un’anguria buona non c’è bisogno di bussare sulla buccia come fa molta gente. Bisogna invece notare dei segni che si trovano proprio sulla buccia. Uno di questi importanti segni è una macchia gialla che si crea perché il cocomero sta a contatto con il terreno. Se la macchia è più scura allora il frutto è stato poco molto tempo a contatto con la terra e quindi è ben maturo.

Mentre se la macchia è giallo-bianco quindi non molto scura allora non è matura abbastanza e quindi non sarà molto dolce.

