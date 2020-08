Anna Tatangelo devastante in piscina, lato B in primissimo piano – FOTO

Anna Tatangelo è incontrollabile sui social: la bellissima cantante ha pubblicato uno scatto in piscina favoloso in cui mette in mostra il suo lato B.

Anna Tatangelo è una donna bellissima. La nativa di Sora sa come deliziare la platea del web: i suoi scatti incontenibili sono da cardiopalma. La cantante può ritenersi soddisfatta dal punto di vista professionale: dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la 33enne ha deciso di provare altri generi musicali lavorando per ‘Guapo’ in compagnia del rapper napoletano Geolier. Il nuovo singolo sta andando benissimo e sta collezionando tantissimi ascolti. Anna, poco fa, ha condiviso uno scatto devastante: la classe 1987 è in piscina e mette in mostra il suo lato B da favola.

Lo scatto stupefacente di Anna Tatangelo