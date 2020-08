Gatto giallo, la padrona cura un fungo e lui diventa come Pikachu – FOTO

In Thailandia c’è un gatto giallo, un felino che è diventato come Pikachu dopo essere stato sottoposto a una cura per un fungo da parte della padrona

Incredibile trasformazione per un gatto in Thailandia. Grazie alla curcuma di cui è stato ricoperto, il felino ha cambiato completamente colore del suo pelo. Se prima era bianco, ora è invece giallo paglierino come una sorta di Pikachu a quattro zampe. Il gatto giallo si chiama Ka-Pwong e sta diventando famosissimo in tutto il mondo grazie alla sua proprietaria Thammapa Supamas.

Quest’ultima lo ha reso noto su Facebook per tentare di curare un fungo alla zampa che gli aveva causato un’infezione e, di conseguenza, la caduta di pelo. A quel punto ha scelto di utilizzare la curcuma, ingrediente della medicina tradizionale thailandese, si suggerimento diretto da parte della madre. Allora la donna ha strofinato il preparato basato sulla curcuma in polvere sull’intero pelo dell’amico a quattro zampe per scongiurare che gli effetti del fungo si estendessero su tutto il corpo.

Gatto giallo, la padrona spiega come con la cura il suo felino è diventato simile a Pikachu