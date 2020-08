Antonella Mosetti esagera su Instagram: nel filmato condiviso sui social la showgirl mette in bella vista il suo splendido seno.

Antonella Mosetti è una showgirl molto ammirata dal popolo italiano. La romana è seguitissima sui social: il suo account vanta 635mila follower. La 45enne è risultata positiva al Covid dopo la vacanza in Sardegna e la serata al Billionaire di Flavio Briatore. La concorrente dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ del 2016 continua ad essere esplosiva sui social. L’ultimo filmato condiviso in rete è stupefacente: la Mosetti mette in primissimo piano il suo seno esplosivo.

Il video incredibile di Antonella Mosetti: che seno!!