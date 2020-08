Ventenne uccide il padre accoltellandolo nel sonno

Un ragazzo ventenne ha ammazzato suo padre accoltellandolo nel sonno mentre era nel suo letto. Il giovane è stato arrestato

Durante la notte scorsa un ragazzo di 20 anni ha accoltellato suo padre che dormiva nel suo letto. È successo nella loro abitazione a Spadafora in provincia di Messina. Il motivo sarebbero dei dissidi in famiglia. La vittima aveva 59 anni. Il giovane è stato arrestato per omicidio. I carabinieri stanno indagando sul caso e, a seguito di una prima ricostruzione, il ventenne ha colpito con dei coltelli il proprio padre che ha tentato di difendersi ma non è riuscito a salvarsi la vita dopo una breve colluttazione con suo figlio. Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo del delitto allertate da qualcuno in casa in cui c’erano anche la compagna convivente della vittima e l’altro figlio di 17 anni.

Il ragazzo ventenne è stato trovato con addosso i vestiti ancora sporchi di sangue

Sono giunti in casa anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 59enne. I militari hanno arrestato il ragazzo, trovato con indosso i vestiti sporchi ancora di sangue: era in stato confusionale. Nella colluttazione con suo padre, il ventenne ha riportato alcune ferite. È stato quindi portato in ospedale per le cure. Oggi pomeriggio, tra qualche ora, dovrebbe essere dimesso dal nosocomio del messinese e verrà portato in carcere.

Inoltre dovrà essere condotto davanti ai magistrati che lo interrogheranno sul delitto che ha commesso ai danni del suo stesso padre. Maurizio De Lucia, procuratore di Messina, dirigerà le indagini del caso.

