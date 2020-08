Claudio Bisio, il drammatico addio alla madre: “Non potevo abbracciarla”

Claudio Bisio parla del drammatico addio alla madre. Le circostanze in cui è avvenuta la sua morte hanno segnato il comico nel profondo.

“Per me la pandemia è stato un momento duro” così Claudio Bisio si è aperto in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo lockdown. “Il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no”. Nonostante questo, però, il comico ligure e la sua famiglia sono stati costretti a prendere tutte le precauzioni tipiche delle misure anti-Covid. Ciò ha significato incontri con guanti e mascherina ed impossibilità di avvicinarsi alla donna: un’esperienza drammatica, che ha segnato Bisio nel profondono. Parlando di se stesso, l’attore si definisce “uno che ha toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus“.

Claudio Bisio, un neutro bilancio della quarantena

Al di lai della tragica scomparsa della madre, Bisio fa un bilancio piuttosto neutro della quarantena: un periodo di luci e ombre, che ha messo in luce tante fragilità e mancanze, ma ha anche spinto a guardare il mondo con occhi nuovi. “L’aria era pulita, nel silenzio sentivo uccelli mai sentiti prima” racconta e, nel complesso, afferma che le persone sembravano essersi fatte d’un tratto “più umane”.

Il pensiero di Bisio va poi al teatro, il suo “habitat naturale”. Vedere i teatri vuoti gli ha fatto male, ammette, ma ma spiega anche che il futuro risiede nel digitale e che questa esperienza dovrebbe insegnarci a sfruttarlo al meglio.

