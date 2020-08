Cecilia Rodriguez, lo scatto esplosivo lascia i fan a bocca aperta: l’argentina illumina il web con il suo fisico marmoreo e la sua bellezza incantevole.

Cecilia Rodriguez sta infiammando il mondo del web con scatti esplosivi. La ragazza, in questa estate caldissima, sta mettendo in mostra il suo favoloso corpo con bikini da favola. Nonostante la rottura con Ignazio Moser, Chechu sa come deliziare i suoi numerosissimi follower. La piccola Rodriguez, poco fa, ha pubblicato uno scatto mostruoso mettendo in mostra le sue ‘curve’ pericolose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melissa Satta superlativa in intimo, fisico marmoreo e gambe da urlo – FOTO

Cecilia Rodriguez, che scatto in bikini: fisico marmoreo