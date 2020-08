Melissa Satta stratosferica in intimo: la showgirl e modella fa letteralmente impazzire i fan mettendo in mostra il suo fisico scultoreo.

Melissa Satta è una delle influencer più amate e seguite dal popolo italiano: la 33enne vanta 4,4 milioni di follower su Instagram. La 34enne acquisì la popolarità diventando velina per lo storico programma ‘Striscia la notizia’ con Thais Souza Wiggers. Dal 2013 al 2018, invece, Melissa è stata ospite e volto femminile del programma Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco in onda in seconda serata su Italia 1. La Satta, poco fa, ha condiviso uno splendido scatto in bikini sui suoi canali social.

L’incredibile scatto in intimo di Melissa Satta

Visualizza questo post su Instagram Sunday at home 🏡 @yamamayofficial #YamamayFall20 #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 30 Ago 2020 alle ore 4:30 PDT

Melissa, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un intimo da arresto cardiocircolatorio. La modella mette in mostra il suo splendido corpo e le sue gambe da urlo. La sensualità e la femminilità della sarda sono di altra categoria. Il post ha raccolto 115mila cuoricini e tantissimi commenti positivi. “Spettacolo”, “Sei sempre uno splendore”, “La donna più bella d’Italia”, si legge tra i commenti.

L’ex velina, qualche giorno fa, fece impazzire tutti con uno splendido scatto in bikini: il décolleté della nativa di Boston conquistò letteralmente la scena.

