Ludovica Pagani fantastica sul letto, décolleté da urlo – FOTO

Ludovica Pagani ha condiviso l’ennesimo scatto bollente: la nota influencer è distesa sul letto e mette in mostra il suo décolleté da brividi.

Ludovica Pagani è una delle influencer italiane più seguite sui social: il suo account vanta ben 2,6 milioni di follower. Gli scatti della 25enne sono a dir poco favolosi: gli utenti possono ammirare la sua bellezza e la bontà delle sue curve. La nativa di Bergamo ha raggiunto maggiore popolarità entrando pian piano nel mondo del calcio, ottenendo un ruolo importante a Sportitalia e in seguito a ‘Quelli che il Calcio’. Ludovica, poco fa, ha condiviso una foto incredibile: la ragazza, distesa sul letto, mette in mostra tutto il suo fascino.

L’incredibile scatto di Ludovica Pagani: incantevole sul letto

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☀️ 🥐 @hotel1908 #morning #breakfast Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 30 Ago 2020 alle ore 4:46 PDT

La classe 1995, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, è distesa sul letto e sta osservando una bella colazione. Le sue gambe sono magnifiche come sempre. La Pagani indossa una camicetta estremamente sexy che mette in risalto il suo décolleté da favola. La nota influencer sta trascorrendo alcuni giorni in vacanza a Forte dei Marmi. Lo scatto ha già raccolto 93mila cuoricini. “La più bella”, “Sei la migliore”, “Sei un qualcosa di meraviglioso”, “Ma quanto sei bella”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Postcard from Sardinia 🏖😍 @hotel_la_rocca_resort_spa #sardinia #summer #holiday #sardegna Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 16 Ago 2020 alle ore 4:47 PDT



Ludovica, qualche giorno fa, fece infuocare letteralmente il mondo del web postando uno scatto incredibile in costume. La ragazza mise in mostra il suo lato B da arresto cardiocircolatorio.

