Pavia, un pirata della strada ha travolto e ucciso un 15enne: l’uomo si è costituito dai carabinieri dopo 10 ore.

Tragedia a Pavia. Un uomo di 51 ha travolto ed ucciso un 15enne che stava passeggiando con la sua bicicletta. L’autore del drammatico gesto non ha prestato soccorso alla vittima. Due ragazzi hanno visto il ragazzo a terra e lo hanno soccorso chiamando l’ambulanza: i medici hanno soltanto potuto constatare il decesso. L’uomo che ha travolto il ragazzo si è presentato dopo 10 ore in caserma per costituirsi.

Pavia, pirata della strada travolge un ragazzo e poi si costituisce

Un uomo di 51 anno ha travolto e ucciso con il suo pickup un 15enne che stava camminando in bicicletta. L’incidente si è verificato dopo le 22 di sabato a Villanterio. Questa mattina il conducente dell’auto si è presentato alla caserma dei carabinieri. Gli agenti avevano già svolto i rilievi e identificato l’autista. L’uomo, andando in caserma dopo alcune ore in cui si era reso irreperibile, ha ammesso la sua responsabilità e confermato di essere lui alla guida del veicolo che ha investito il giovane in sella alla bicicletta. L’auto è l momento sotto sequestro per gli approfondimenti del caso.

Nella serata di ieri, sempre a Pavia, c’è stato un altro drammatico incidente. Un uomo è uscito fuori dalla strada ed è finito in un canale. I soccorsi sono giunti sul posto ma hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note.

