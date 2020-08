Morto Jerome Bonduelle, re delle verdure. Tragedia sulla strada

Morto Jerome Bonduelle. E’ stato investito il dirigente dell’azienda alimentare francese specializzata in produzione e conservazione di verdure

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per Jerome Bonduelle, erede dell’impero agroalimentare che porta il nome della sua famiglia e figlio minore dell’ex presidente Bruno Bonduelle.

L’uomo, 50 anni, è stato investito da un’automobile mentre rincasava a tarda ora (circa le 2 di notte) in sella alla sua bicicletta nei pressi di Lille. Chi ha causato il terribile incidente è scappato senza prestare aiuto ma è stato rintracciato e arrestato in mattinata dalle forze dell’ordine.

Morto Jerome Bonduelle, leader di un’azienda di successo in tutto il mondo

Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020

Jerôme Bonduelle ricopriva la carica di direttore di Bonduelle Prospective and Development, era entrato a far parte del gruppo di famiglia dal 2003. L’azienda vende in 75 paesi del mondo e sono occupate grazie ad essa oltre 10 mila persone. In Italia gli stabilimenti sono a Battipaglia, Terralba e San Paolo d’Argon.

Il gruppo agroalimentare ha salutato il dirigente con queste parole su Twitter: “Proviamo un immenso dolore ad annunciare la morte accidentale di Jérôme Bonduelle, direttore di Bonduelle Prospective et Développement. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle sue squadre”.

All’indirizzo del gruppo Bonduelle, della moglie e dei figli, sono arrivati messaggi di cordoglio anche dal ministro dell’Agricoltura Julien Denormandie, e dalla presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen.

