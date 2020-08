Incendio intorno a Palermo, i residenti abbandonano le case

Un incendio di grosse dimensioni ha interessato Altofonte nel Palermitano: alcuni abitanti del luogo hanno abbandonato le loro case a scopo precauzionale

Un incendio di grosse dimensione è divampato nella notte ad Altofane, nel Palermitano. Molti abitanti del luogo hanno lasciato le proprie case in via precauzionale. Non si conosce ancora l’origine delle fiamme, su cui si concentreranno le indagini dei carabinieri. Sono intervenuti a parte i militari anche i vigili del fuoco, ovviamente, la forestale e alcuni uomini della protezione civile. Totò Cordaro, assessore della Regione Sicilia al Territorio ha dichiarato: “Ore drammatiche. Stiamo facendo il possibile”. Un altro incendio ha interessato anche Monte Pellegrino dove sono stati impiegati i mezzi aerei. Ma i vigili del fuoco hanno domato anche altre fiamme in altri cittadine del Palermitano, Termini Imerese, Sciara, Carini, Santa Cristina Gela, Polizzi Generosa.

Incendio ad Altofonte, la sindaca: “La situazione è gravissima, uscite di casa”

Sulla vicenda sono intervenuti la sindaca di Altofane Angela De Luca e l’assessore al Territorio Totò Cordaro. La prima cittadina ha scritto sulla propria pagina Facebook un appello ai cittadini: “La situazione è gravissima, tutti i cittadini che abitano sotto il bosco, anche zona Campo Vecchio, Cozzo di Castro, corso Piano Renda, devono allontanarsi. Le fiamme e la cenere incandescente può causare roghi anche al centro abitato. Allontanatevi tutti dalle vostre abitazioni.. scendete a valle del paese. Subito”. Anche l’assessore ha affidato al social network il suo pensiero, raccomandando agli abitanti di Altofane di attenersi alle indicazioni dei pompieri e degli uomini del corpo forestale.

Scrive anche che tutte le forze sono state messe in campo e alcune abitazioni sono state evacuate. “Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più Speriamo bene”, ha concluso Cordaro.

